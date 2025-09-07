Haberler

Kiriş’te Yangın Kontrol Altına Alındı

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya’nın Kemer ilçesinde, Kiriş Mahallesi’nde meydana gelen orman yangını, ekiplerin hem havadan hem de karadan yaptığı hızlı müdahale ile kontrol altına alındı. Yangında 0.8 hektar büyüklüğünde ormanlık alan zarar gördü.

ETKİLİ MÜDAHALE İLE SÖNDÜRÜLDÜ

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, yangına müdahale için 2 helikopter, 1 uçak, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi ile harekete geçti. Kısa bir süre içinde etkili bir şekilde yangın söndürüldü.

AÇIKLAMADA BULUNULDU

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yangın, ekiplerimizin hızlı ve etkin müdahalesiyle kontrol altına alınmıştır. 0.8 hektar ormanlık alan zarar görmüştür” ifadesi kullanıldı.

Manifest Grubu Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, İstanbul'daki +18 konseri nedeniyle "teşhircilik" soruşturması başlatılan Manifest grubunu sert bir dille eleştirerek, gerekli önlemler alınmalı dedi.
Özbelsan Sivasspor, Sarıyer ile karşılaşacak

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig 5. haftasında Sarıyer ile oynayacağı maç için antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Takım, fitness salonunda kuvvet ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştiriyor.

