Kirk’e Utah’ta Saldırı Düzenlendi

ABD’de Utah Valley Üniversitesi’nde gerçekleştirilen bir etkinlikte sağcı aktivist Charlie Kirk’a silahlı saldırı yapıldı. Etkinliğe katılan Kirk, konuşma yaptığı sırada bu saldırıya uğradı. Olay anında etkinlikte bulunan kalabalık, saldırının etkisiyle büyük bir panik yaşayıp olay yerinden kaçıştı. Kirk’ün sağlık durumu hakkında henüz bir bilgi mevcut değil.

Utah Valley Üniversitesi, saldırının ardından güvenlik ekibinin Charlie Kirk’ü olay yerinden uzaklaştırdığını bildirdi. Açıklamada, saldırıda vurulan tek kişinin Kirk olduğu belirtildi. Olayla ilgili detaylar hala netlik kazanmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili olarak “Charlie Kirk için hepimiz dua etmeliyiz. Baştan aşağı harika bir adam. Tanrı onu korusun” diye konuştu. Ek olarak, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance de “Charlie Kirk için dua edin, o gerçekten iyi bir adam ve genç bir baba” ifadelerini kullandı.

Genç Porsuk Çayı’na düştü, kurtarıldı

Eskişehir'de alkol alan bir genç, Porsuk Çayı'na düştü ve kayboldu. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan genç, hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Yenice’de Otomobil İneğe Çarptı

Karabük'ün Yenice ilçesinde bir otomobile çarpan inek telef oldu. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. İnek olay yerinde yaşamını yitirdi.

