Kirk Suikastı Soruşturması Devam Ediyor

ABD’DE SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

ABD’de Başkan Donald Trump’ın bilinen destekçilerinden sağcı aktivist Charlie Kirk’e yönelik gerçekleştirilen suikasta dair soruşturma sürüyor. Şu an için saldırgan henüz yakalanmamış durumda. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Utah Eyaleti Kamu Güvenliği Departmanı, saldırganın yakalanmasına yönelik hazırlanan basın toplantısında önemli detaylar paylaştı. FBI, Kirk suikastıyla bağlantılı şüpheliye ait fotoğrafları da kamuoyuyla paylaştı.

ÖDÜL DUYURUSU YAPILDI

Bunun yanı sıra FBI, Kirk cinayetinde sorumlu olan kişi veya kişilerin kimliğinin belirlenip yakalanmasına yardımcı olacak bilgi verenlere 4 milyon liraya kadar ödül verileceğini açıkladı. Bu ödül, olayın çözümüne katkı sağlaması amacıyla duyuruldu.

TRUMP’TAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

FBI’ın bu girişiminin ardından ABD Başkanı Donald Trump’tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Trump, Kirk’ün katilinin bulunması için bir insan avı başlattıklarını duyurarak, “Onu yakalamayı umuyoruz” şeklinde ifadelerde bulundu. Bu açıklama, kamuoyunun dikkatini üzerlerine çekti.

Ayvalık’ta Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Ayvalık'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve fişekler bulundu. Şüpheliler tutuklanarak adliyeye gönderildi.
Denizli Ziyaretinde Bakan Bolat’ın Programı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'ne katıldı ve Vali Ömer Faruk Coşkun ile önemli görüşmeler yaptı.

