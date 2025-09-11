Kirk Suikastı Soruşturması Devam Ediyor

ABD’DE SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

ABD’de Başkan Donald Trump’ın bilinen destekçilerinden sağcı aktivist Charlie Kirk’e yönelik gerçekleştirilen suikasta dair soruşturma sürüyor. Şu an için saldırgan henüz yakalanmamış durumda. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Utah Eyaleti Kamu Güvenliği Departmanı, saldırganın yakalanmasına yönelik hazırlanan basın toplantısında önemli detaylar paylaştı. FBI, Kirk suikastıyla bağlantılı şüpheliye ait fotoğrafları da kamuoyuyla paylaştı.

ÖDÜL DUYURUSU YAPILDI

Bunun yanı sıra FBI, Kirk cinayetinde sorumlu olan kişi veya kişilerin kimliğinin belirlenip yakalanmasına yardımcı olacak bilgi verenlere 4 milyon liraya kadar ödül verileceğini açıkladı. Bu ödül, olayın çözümüne katkı sağlaması amacıyla duyuruldu.

TRUMP’TAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

FBI’ın bu girişiminin ardından ABD Başkanı Donald Trump’tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Trump, Kirk’ün katilinin bulunması için bir insan avı başlattıklarını duyurarak, “Onu yakalamayı umuyoruz” şeklinde ifadelerde bulundu. Bu açıklama, kamuoyunun dikkatini üzerlerine çekti.