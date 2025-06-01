Kırk Yıllık Asker Arkadaşları Buluştu

BULUŞMANIN ANLAMI

Muş’un Malazgirt ilçesinde 1985 yılında askerlik yapan 28 arkadaş, 40 yıl sonra Kayseri’de bir araya geldi. Bu grup, aradan geçen zamana rağmen bağlarını koparmayarak düzenledikleri organizasyonla Kayseri’de toplandı. Şehrin tarihi mekanlarını gezip askerlik hatıralarını anan ekip, daha sonra Kartal Şehitliği’ne gidip dualar etti.

BÜYÜK FEDAKARLIK VE BİRLİK BERABERLİK

9 yıldır düzenli olarak bir araya geldiklerini belirten Ahmet Kurt, “Yaklaşık 40 yıl önce Muş Malazgirt 108. Topçu Alayı’nda buradaki arkadaşlarla askerlik yaptık. Her yıl farklı bir şehirde buluşarak o şehri geziyoruz. Bugün de Kayseri’deyiz ve bizim için çok anlam taşıyan bu şehitlikte dua ettik. 9 senedir bir araya geliyoruz, birlik ve beraberliğimizi her zaman hatırlıyoruz.” diye konuştu. Yaklaşık 28 arkadaşın katıldığı buluşmada, birçok arkadaşın büyük fedakarlıkla katıldığını vurguladı.

FEDAKARLIKLA GELEN ARKADAŞLARA TEŞEKKÜR

Türkiye’nin dört bir yanından gelen arkadaşlarını selamlayan Abdulkadir Uluçay ise, “5 yıl sonra ilk kez memleketime geliyorum. Gelen arkadaşlar büyük fedakarlık yapıyor. Gaziantep’ten, Belçika’dan gelenler var.” dedi. Buluşmanın pandemiden dolayı sadece 2 yıl ara vererek gerçekleştirildiğini aktaran Uluçay, bu yıl yedinci buluşmaları olduğunu ve ömürleri yettiği sürece devam etmek istediklerini belirtti.

GELECEK PLANLARI

40 yıllık asker arkadaşları, gelecek yıl Afyon’da buluşma kararı aldıklarını ifade ettiler. Bu buluşmaların birlik ve dayanışma ruhunu pekiştirdiğini vurgulayan grup, anılarını tazeleyerek dostluklarını kuvvetlendiriyor.