Kırkağaç Kavunu’na AB Coğrafi İşaret Tescili

KIRKAĞAÇ KAVUNU AB COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ ALDI

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde, ata tohumlarıyla yetiştirilen ve tadı, rengi, kokusuyla diğer kavun türlerinden ayrılan Kırkağaç Kavunu, Avrupa Birliği’nden Coğrafi İşaret Tescil Belgesi almaya hak kazandı. Kavunuyla tanınan Kırkağaç’ta, 2008 yılında Türk Patent Kurumu tarafından Coğrafi Tescil Belgesi alınmıştı. 2021 yılında dönemin Kaymakamı Murat Büyükköse öncülüğünde Kırkağaç Kaymakamlığı AB Proje Ofisi tarafından hazırlanan “Kırkağaç Kavunu AB Coğrafi Tescili Hak Ediyor” adlı proje, Zafer Kalkınma Ajansı’nın desteği ile “AB Coğrafi İşaret” başvurusu yapmak için hayata geçirildi.

KAYMAKAM OKTAY’IN AÇIKLAMALARI

Kırkağaç Kaymakamı Zafer Oktay, Kırkağaç Kavunu’nun Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili aldığını duyurdu. Kaymakam Oktay, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nin 24 Mart 2025 tarihli ve C 2025/1823 sayılı bülteninde Kırkağaç Kavunu’nun tescilinin yayımlandığını belirterek, “Bu durum ilçe ve bölge için büyük bir kazanım” ifadesini kullandı. Oktay, Kırkağaç Kavunu’nun uzun raf ömrü, kendine özgü aroması ve lezzetiyle bilindiğini vurgularken, Avrupa Birliği tesciliyle bu özel ürünün uluslararası alanda tanınırlık kazandığını dile getirdi. Tescil sürecinde yer alan tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti.