Kırkağaç’ta 4 Büyüklüğünde Deprem Oldu

MANİSA’DA DEPREM OLDU

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Deprem sırasında herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı bildiriliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, deprem saat 21.32’de meydana geldi ve merkez üssü Kırkağaç olarak belirlendi.

KISA SÜRELİ PANİK YARATTI

Deprem, 13.18 kilometre derinlikte gerçekleşti ve kısa süreli paniğe neden oldu. Ancak ilk belirlemelere göre, bu sarsıntının ardından herhangi bir hasar veya olumsuz durum bildirilmedi.

Çerkezköy’de Silahlı Soygun Gerçekleşti

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir büfeyi soyan 19 yaşındaki Bulgaristan vatandaşı, saçlarını kestirerek gizlenmeye çalıştı ancak polis ekipleri tarafından hızla yakalandı.
Batman’da Dondurma Hırsızlığı Yaşandı

Sason'daki bir marketin dondurma dolabından hırsızlık yapan üç kişinin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Market sahibi, gençlerin bu davranışını üzülerek değerlendirdi.

