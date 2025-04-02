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Kırkağaç’ta Baba Oğlunu Av Tüfeğiyle Öldürdü

OLAYIN GEÇİŞİ

Manisa’nın Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesi’nde önceki gece gerçekleşen vahim olayda, 58 yaşındaki Beytullah Doruk, tartışma sonucu 34 yaşındaki oğlu Muzaffer Doruk’u evin avlusunda av tüfeğiyle başından vurarak hayatına son verdi. Bu olay, daha önce Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir babanın 31 Mart’ta oğlunu öldürmesiyle benzerlik taşıyor.

OLAYIN SONUCU

Vurulan Muzaffer Doruk, olay yerinde yaşamını yitirirken, baba Beytullah Doruk ise Jandarma ekipleri tarafından silahıyla birlikte gözaltına alındı. Muzaffer Doruk, bir kız çocuğunun babasıydı ve cenazesi Kırkağaç Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olay, ilçede büyük bir üzüntü yarattı ve bütün mahalleyi yasa boğdu.

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