Kırkağaç’ta İşçi Servisi Ağaca Çarptı

KAZADA YARALANAN İŞÇİLER HASTANEYE KALDIRILDI

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir işçi servisi ağaca çarptı. Edinilen bilgilere göre, Saruhanlı’dan hareket eden işçi servisi, Soma yönüne doğru ilerlerken, Alay Kavşağı’nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki bir ağaca çarptı.

ARAÇTA BULUNANLAR BÜYÜK KORKU YAŞADI

Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 20 kişi büyük bir korku yaşadı. Kazada yaralanan 8 işçi, olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından ambulanslarla Kırkağaç, Soma ve Akhisar Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

16 Yaşındaki Çocuk, Ev Sahibinin Bıçakladı

Erzurum'da 16 yaşındaki E.S., annesinin ev sahibinin sözleri nedeniyle onu bıçaklayarak ağır yaraladı ve ardından sosyal medya üzerinden polise teslim oldu.
2024-2025 Eğitim Yılını Tamamladı 781 Öğrenci

Bursa Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'ndan 2024-2025 eğitim yılında mezun olan 781 öğrenci, gerçekleştirilen törenle astsubay çavuş rütbesi aldı.

