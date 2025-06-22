Kırkağaç’taki Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGININ BAŞLANGICI VE MÜDAHALE

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde dün öğleden sonra başlayan yangın, bu sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Yangın, Kırkağaç ilçesinin Gelenbe Mahallesi’nde dün saat 18.00 sularında meydana geldi. İhbar üzerine, bölgeye ilk olarak İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 7 helikopter, 25 arazöz, 14 su ikmal aracı ve 3 dozer gönderildi.

MÜDAHALEDEKİ ARTIRMA

Yangının sürek hale gelmesi ile birlikte, bölgedeki ekip sayısı artırıldı. Müdahale için 5 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 14 su ikmal aracı ve 4 dozer bölgeye sevk edildi. Yangına yönelik yapılan çalışmalar, bu sabah saatlerine kadar devam etti ve 16 saat sonra yangın kontrol altına alındı.