Kırkağaç’taki Yangına Müdahale Devam Ediyor

MANİSA’DA YANGIN MÜDAHALESİ

Kırkağaç ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıkması nedeniyle hem havadan hem de karadan müdahale çalışmaları sürüyor. Yangın, Gelenbe Mahallesi’nde saat 18.30 sıralarında başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın koordinesinde, Manisa Valiliği’nin öncülüğünde yerel kurum ve kuruluşlar da seferber oldu.

YANGINA MÜDAHALE EKİPLERİ GÖREVDE

Yangına müdahale için 10 hava aracı, 33 söndürme ekibi, 18 su tankeri, 8 iş makinesi, 1 ambulans, 2 teknik ekip ve toplamda 164 personel ile çalışmalar devam ediyor. Yangının kontrol altına alınabilmesi amacıyla sahada yoğun bir çalışma yürütülüyor. Ekiplerin koordinasyonunun Manisa Valiliği tarafından yakından takip edildiği bildirildi.

VATANDAŞLARA DİKKAT ÇAĞRISI

Yetkililer, yangın riski taşıyan dönemlerde tüm vatandaşların daha dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı. Bu tür durumların zararlarını azaltmak adına herkesin dikkatli olması gereken bir konu olduğu ifade ediliyor.