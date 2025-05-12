Kırkbeş Kastamonu’da Defnedildi

GAZİ KEMAL KIRKBEŞ’İN HAYATINI KAYBETMESİ
İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazi Kemal Kırkbeş (70), Kastamonu’da defnediliyor. Edirne’de 1975 yılında askerlik yaptığı dönemde geçirdiği kaza sonucu gazi unvanını kazanan Kırkbeş, uzun bir süre İstanbul’da tedavi gördükten sonra yaşamını kaybetti.
CENAZE TÖRENİ VE DEFİN İŞLEMLERİ
Kırkbeş’in cenazesi, memleketi Kastamonu’nun Devrekani ilçesine getirildi. Arslanbey köyünde düzenlenen cenaze namazının ardından gazi Kırkbeş’in naaşı, aile kabristanlığına defnedildi. Törene, Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, Kaymakam Hüseyin Çamkerten, protokol üyeleri, gaziler ve yerel halk katılım gösterdi.