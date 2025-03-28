Kırklareli Bayram Namazı Saati Kaçta?

KIRKLARELİ BAYRAM NAMAZI SAATİ

Kırklareli’deki vatandaşlar, bayram namazını kılmak üzere plan yaparken Kırklareli bayram namazı saati hakkında bilgi almak istiyor. Ramazan Bayramı’nın ilk günü kılınacak olan 2 rekatlık namaz için erkenden hazırlığını yapmak isteyenler, “Kırklareli bayram namazı saat kaçta?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Kırklareli’deki bayram namazı saati 07.29 olarak belirlendi.

BAYRAM NAMAZI KILMA ŞEKLİ

Bayram namazı iki rekattan oluşuyor ve kılınışı belirli bir düzene sahip. İlk rekatta, niyet edildikten sonra tekbir alınarak eller bağlanıyor. Ardından Sübhaneke duası okunuyor. Yeniden eller kulak hizasına kaldırılıp tekbir alındıktan sonra, eller yanlara salınıyor. Tekbir alındıktan sonra eller göbek hizasında bağlanıyor. İmam “Euzü besmele” çektikten sonra açıkça “Fatiha suresi” ve ardından “Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur’an-ı Kerim” okunuyor. Cemaat bu aşamada imamı dinliyor ve rüku ile secde yapılarak ikinci rekata geçiliyor.

İkinci rekatta ise imam gizlice “Besmele” çeker, ardından açıkça “Fatiha suresi” ile beraber ilgili Kur’an ayetlerini okuyor. Cemaat sessiz bir şekilde imamı dinliyor. Daha sonra iftitah tekbiri gibi eller kulak hizasına kaldırılarak tekbir alınıyor ve eller yanlara bırakılıyor. Tekbirler alındıktan sonra eller son kez yanlara salınıyor ve son olarak dördüncü tekbir alınarak rükuya gidiliyor. Rüku ve secdenin ardından oturularak “Tahiyyat, Salli-Barik duaları” okunuyor. Namaz, önce sağa ardından sola selam verilerek tamamlanıyor. Cemaat, müezzin ile birlikte üç kez tekbir getiriyor ve ardından imam hatip bayram hutbesini okumaya başlıyor.