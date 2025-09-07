Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut İnceleme Yaptı

KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANI İNCELEME YAPTI

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Toplu Taşıma Kontrol Merkezi’nde yerinde incelemede bulundu. Burada yapılan çalışmaları takip eden Bulut, yetkililerden gerekli bilgileri aldı. Yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde ulaşım sektöründe ciddi hazırlıkların gerçekleştirilmekte olduğunu aktaran Bulut, ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmaması için gerekli çalışmaların büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

KALİTELİ HİZMET AMACIYLA ÇALIŞILIYOR

Kırklareli’nde her alanda kaliteli hizmet sunma çabası içinde olduklarını belirten Bulut, “Ulaşımda vatandaşlarımıza daha konforlu, daha modern ve daha güvenilir bir hizmet sunmak için ekip arkadaşlarımızla birlikte var gücümüzle çalışıyoruz.” şeklinde konuştu. Bu çalışmalar, Kırklareli halkının yaşam kalitesini artırmak adına önemli bir rol oynuyor.