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Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut Ziyaret Etti

KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANI HASTA ZİYARETİNDE BULUNDU

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, hastanede tedavi gören vatandaşları ziyaret ediyor. Dün, Kırklareli-İstanbul kara yolunda yaşanan askeri araç ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3’ü asker 4 kişiyi Eğitim Araştırma Hastanesinde ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ile hastane başhekimi Zeliha Türkyılmaz’dan bilgi alan Bulut, buradaki yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti. Bulut, daha sonra tedavi gören diğer hastaları da unutmadan ziyaret etmeyi sürdürdü.

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