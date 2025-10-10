Kırklareli Belediyesinin Mehter Takımı Beğeni Topluyor

Kırklareli Belediyesi’nde temizlik, park ve bahçe ile su işlerinde çalışan personelden oluşan mehter takımı, sahne performanslarıyla büyük beğeni topluyor. Belediye Başkanı Derya Bulut’un direktifleri doğrultusunda, müziğe meraklı belediye çalışanları arasından mehter takımı oluşturuldu. Kırklareli Belediyesi Mehter Takımı, gönüllü olarak görev alan 30 ile 65 yaş aralığındaki 22 personelden oluşuyor ve mesai saatlerinde çeşitli görevlerini yerine getiriyor. Bazı çalışanlar cadde ve sokakların temizliğini yaparken, bazıları su sayaçlarını bağlıyor, diğerleri ise çiçeklerin dikimiyle ilgileniyor. Daha sonra mehter takımında görev alan personel, sancaklarını parladıktan sonra kıyafetlerini giyiyor ve zırhların bakımını yaparak etkinliklere hazırlanıyor. Atatürk Kültür Merkezi’nde çalışmalarına devam eden mehter takımı, şimdiye kadar 10’a yakın gösteri gerçekleştirdi ve önümüzdeki dönemde Balkan ülkelerinde sahne almayı planlıyor.

VATANDAŞLARIN İLGİSİ BİZİ MUTLU EDİYOR

Grubun koordinatörü Samet Kök, müziğe ilgi duyan personeli bir araya getirerek mehter takımını oluşturduklarını açıkladı. Kök, mehterin sadece müzikten ibaret olmadığını, Türk milletinin tarihini, kahramanlığını ve kültürel zenginliğini yaşatan önemli bir miras olduğunu vurguladı ve “Bizler bu mirası gelecek nesillere aktarmak için çalışıyoruz” dedi. İki aydır devam eden çalışmalarında yaklaşık 10 gösteri gerçekleştirdiklerini belirten Kök, mehter takımının yoğun ilgi gördüğünü ifade etti.

BU İŞİ SEVEREK YAPIYORUZ

Mehter takımında yer alan Volkan Usul, 14 yıldır belediye personeli olarak görev yaptığını ve mehter takımının kurulmasından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Usul, kente düzenlenen etkinliklerde dışarıdan gelen müzisyenlerle karşı karşıya kalmanın üzücü olduğunu belirtirken, “Niye bizim burada böyle bir şey olmasın diye düşünüyorduk” şeklinde konuştu. Kentte böyle bir çalışmanın yapılacağını duyduklarında gururlandıklarını belirten Usul, belediyenin her konuda kendilerine destek verdiğini vurguladı. Gösterilere çıktıklarında büyük heyecan duyduklarını söyleyen Usul, “Başkanımızdan Allah razı olsun” diyerek, bu sürecin kendileri için çok keyifli olduğunu ifade etti.

MEHTER FARKLI BİR DUYGUDUR

Saim Tırpan ise mehter takımının kısa sürede vatandaşların beğenisini kazandığını kaydetti. Mehterin kendisi için farklı bir anlam taşıdığını anlatan Tırpan, bunun Osmanlı’dan gelen bir duygu olduğunu belirterek, “Herkes duygulanıyor tabi. Çalarken ben de duygulanıyorum, ağladığım günler olmuştur” diye konuştu. Tırpan, mehterin kendisi için değerli bir yolculuk olduğunu içtenlikle dile getirdi.