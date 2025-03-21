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Kırklareli’de 40 Şüpheli Yakalandı

KIRKLARELİ’NDE YAKALANAN ŞÜPHELİLER

Kırklareli’nde çeşitli suçlardan aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası olan 40 şüpheli yakalandı. Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu şüphelilere yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda ekipler, toplamda 40 şüpheliyi başarıyla yakaladı.

YÜKÜMLÜLERİN CEZA EVİNE GÖNDERİLMESİ

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü, adliyede yapılan işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Diğer yakalanan şüpheliler ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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