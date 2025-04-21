Kırklareli’de Dört Kişi Yaralandı

YARALANMA OLAYI VE GÖZALTILAR

Kırklareli’de bir süs havuzunda elektrik akımına kapılan 4 kişi, 1’i çocuk olmak üzere yaralandı. Soruşturma sırasında 3 kişi gözaltına alındı ve park, güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı. Olay, dün gece Yayla Mahallesi’ndeki Mehmet Akyürek Yayla Parkı’nda gerçekleşti. 5 yaşındaki M.K., dengesini kaybederek süs havuzuna düştü. Bu esnada elektrik akımına kapılan küçük çocuğu kurtarmak için havuza giren 3 kişi de akıma maruz kaldı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. M.K., hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma çerçevesinde, parkın işletmecisi E.F. (38) gözaltına alındı. Ardından, işletme ortağı H.D. ve elektrikçi S.A. da gözaltına alınan diğer kişiler oldu.

İNCELEME VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Soruşturma sürecinde polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek parkı kapatmayı tercih etti. Ekipler, parkta bulunan süs havuzunda inceleme yaptı ve burada topraklamanın olmadığını tespit etti. Bu durum, yaşanan elektrik akımı olayının nedenlerini araştırmak için önemli bir bulgu olarak değerlendiriliyor.