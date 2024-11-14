More
Gündem

“Kırklareli’de Eşinin Baltayla Öldürülmesi”

kirklareli-de-esinin-baltayla-oldurulmesi

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE ZAMAN

Olay, dün gece saatlerinde Pınar Mahallesi’nde ortaya çıktı. Sabah saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğüne başvuran Recep Çetin, eşini öldürdüğünü ve cesedinin evde bulunduğunu itiraf etti.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Bu ihbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık takımının yaptığı incelemede, hareketsiz yatan Aysel Çetin’in başına aldığı balta darbesiyle yaşamını yitirdiği saptandı.

ÖLÜM NEDENİNİN BELİRLENMESİ VE İŞLEMLER

Aysel Çetin’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Gözaltındaki Recep Çetin’in işlemlerinin devam ettiği bildiriliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Kurum, Bowen ile İk Klim Görüşmesi

Çevre Bakanı Murat Kurum, Ankara'da Avustralya'nın İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile görüşerek iklim konularında işbirliğini değerlendirdi.
Gündem

“Konya’daki Obruk Tehlikesi Artıyor”

Konya'nın Karapınar ilçesinde, son on yılda 100 dekarlık alanda meydana gelen 8 obruğa rağmen hububat ekimi gerçekleştirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.