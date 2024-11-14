“Kırklareli’de Eşinin Baltayla Öldürülmesi”

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE ZAMAN

Olay, dün gece saatlerinde Pınar Mahallesi’nde ortaya çıktı. Sabah saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğüne başvuran Recep Çetin, eşini öldürdüğünü ve cesedinin evde bulunduğunu itiraf etti.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Bu ihbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık takımının yaptığı incelemede, hareketsiz yatan Aysel Çetin’in başına aldığı balta darbesiyle yaşamını yitirdiği saptandı.

ÖLÜM NEDENİNİN BELİRLENMESİ VE İŞLEMLER

Aysel Çetin’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Gözaltındaki Recep Çetin’in işlemlerinin devam ettiği bildiriliyor.