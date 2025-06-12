Kırklareli’de Kaza, İpek Hançer Vefat Etti

OTOMOBİLİN AĞACA ÇARPMA KAZASI

Kırklareli’de meydana gelen bir trafik kazasında, otomobilin ağaca çarptığı olayda İpek Hançer (21) hayatını kaybetti. Baran C. (20) ise bu kazada yaralanma yaşadı. Kaza, gece saatlerinde Rauf Denktaş Bulvarı’nda gerçekleşti. Baran C.’nin direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu 39 BC 352 plakalı araç yol kenarındaki ağaca çarptı.

KAZA YERİNE ACİL EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri hızlıca yönlendirildi. Ekiplerin yaptığı kontroller sonrasında İpek Hançer’in olay anında yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yaralanan sürücü Baran C. ise ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.