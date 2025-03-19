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Kırklareli’de Ramazan Ayında Gıda Denetimleri Artıyor

KIRKLARELİ’DE RAMAZAN DENETİMLERİ ARTIRILDI

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri Ramazan ayında denetim çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, il genelinde fırın, market, pastane ve kasaplarda denetimler yaparak gıda güvenliğini sağlıyor.

Denetimlerde, işletmelerin üretim alanları dikkatlice inceleniyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, “Ramazan ayı süresince, teknik personellerimizce, tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla fırınlara, gıda üretim, gıda satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik denetimler devam etmektedir” açıklamasında bulundu.

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