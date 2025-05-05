Kırklareli’den Kayık, Derede Bulundu

CEZAEVİ NAKLİ SONRASI FİRAR VE ÖLÜM OLAYI

Kırklareli’deki Açık Cezaevi’nden Denizli cezaevine nakledilen ve 10 günlük izninin sona ermesine rağmen cezaevine geri dönmeyen hükümlü, bir çoban tarafından dere yatağında ölü olarak bulundu. Olay, Honaz ilçesinin Kocabaş Mahallesi civarında yaşandı.

ÇOBANIN İHBARI ÜZERİNE OLAY YERİNE GİDİLDİ

Bölgedeki hayvanları otlatan çoban, Kocabaş Cezaevi Kampüsü yakınındaki dere yatağında hareketsiz bir kişi gördü. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar sonrası sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları inceleme sonucunda şahsın uzun süre önce yaşamını yitirdiğini belirledi.

KİMLİĞİ BELİRSİZ ŞAHIS ARAŞTIRILIYOR

Üzerinden kimlik belgesi çıkmayan cesedin kimliğini tespit etmek için jandarma ekipleri yoğun bir çalışma başlattı. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda cesedin, Kırklareli Cezaevi’nden Denizli Kocabaş Açık Cezaevi’ne nakledilen 35 yaşındaki Yılmaz Kayık’a ait olduğu doğrulandı. Kayık, 21 Nisan tarihinde Kırklareli Açık Cezaevi’nden 10 günlük izne çıktı ve 1 Mayıs tarihine kadar Denizli Kocabaş Açık Cezaevi’ne teslim olmaması gerekiyor, bu durum 3 Mayıs’ta firari sayılmasına neden oldu.

KAYIK’IN CANSIZ BEDENİ DEREDEN ÇIKTI

Jandarma tarafından gerçekleştirilen detaylı araştırmalarda Kayık’ın 30 Nisan’da Denizli’ye geldiği belirlendi. Mahkumun cansız bedeni, Kocabaş Cezaevi yakınlarındaki derede bulundu. Baraj kapaklarının kapanmasıyla dereden akan suların kesilmesi neticesinde Kayık’ın bedeni su yüzüne çıktı. Olay yeri inceleme ekipleri, bulunun ceset üzerinde gerekli incelemeleri yaptı. İncelemenin ardından Kayık’ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumu morguna sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.