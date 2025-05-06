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Kırklareli Firmaları 13 Milyon Dolar İhracat Yapıldı

Kırklareli’nde İhracat Rakamları

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Kırklareli merkezli firmaların nisan ayında 13 milyon 696 bin dolarlık ihracat yaptığını duyurdu. Ilık, nisan ayındaki ihracatın, mart ayına oranla yüzde 15.56, geçen yılın nisan ayına göre ise yüzde 2.5 azaldığını açıkladı.

Yılın İlk Dört Ayında İhracat Verileri

Kırklareli’nden yılın ilk dört ayında toplam 51 milyon 373 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini belirten Ilık, ihraç edilen ürünlerin başında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, hazır giyim ve konfeksiyon, tekstil ve hammaddeleri, çimento, cam, seramik, toprak ürünleri, yaş meyve ve sebze, demir ve demir dışı metaller ile otomotiv endüstrisinin yer aldığını ifade etti.

İhracat Yapılan Ülkeler

Ilık, yapılan ihracatların en çok gerçekleştirildiği ülkeler arasında Almanya, Bulgaristan, Kenya, İtalya, ABD, Gana ve Romanya’nın ilk sıralarda olduğunu kaydetti.

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