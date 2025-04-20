Kırklareli İğneada’daki Sel Felaketi Soruşturması Başladı

KIRKLARELİ’NDE SEL FELAKETİ VE SORUŞTURMA

Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde yaşanan sel felaketinde, ‘Sisli Vadi’ bungalov evlerinde tatil yapan 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. İçişleri Bakanlığı, bu olayda ihmali olabileceği düşünülen 12 kamu görevlisi hakkında, aralarında eski 2 Kırklareli valisinin de bulunduğu bir soruşturma izni verdi. Kamu görevlilerinin itirazı ise Danıştay tarafından reddedildi. Danıştay, dosyayı adli soruşturma için Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı’na yönlendirdi.

SEL FELAKETİ VE BUNGALOVLAR

İğneada beldesinde 5 Eylül 2023 tarihinde yaşanan yoğun yağış nedeniyle ‘Longoz Ormanları’ içindeki Sisli Vadi’deki bungalov evlerde sel meydana geldi. Bu bungalovlarda tatil yapan doktor Selman Bağışlar, eşi Mihriban Bağışlar, Suna Duman, emekli öğretmen Raile Şimşek, eşi Ahmet Baki Şimşek ve tesis müdürü Ümit Solmaz sel sularına kapılarak yaşamlarını kaybetti. Soruşturma kapsamında, bungalovların ruhsata aykırı olarak yapıldığı ortaya çıktı.

YIKIM KARARI VE YASAL DURUM

Özel İdare tarafından mühürlenen tesis hakkında yıkım kararı verildiği belirlendi. Ancak yıkım kararı olmasına rağmen, ‘Sisli Vadi’ adı altında sosyal medyada tanıtılan bungalovların vergi levhasında ‘karma çiftlik’ olarak gösterildiği tespit edildi. Tesislerin sosyal medya hesaplarında “Doğada uyanmak, doğaya uyanmak”, “Oksijeni bol, stresi az” gibi ifadelerle tanıtım yapıldığı belirlendi.

CEZA DAVALARI VE YARGILAMA

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, tesis sahibi Bülent Bayrak hakkında, ‘Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’ suçlamasıyla gözaltı kararı çıkardı. Bayrak ile birlikte firma yöneticileri Sevcan Ulutürk ve Cenan Aydın tutuklandı. Ancak Ulutürk ve Aydın, avukatlarının itirazı üzerine serbest bırakıldı. Başsavcılık, olayla ilgili hazırladığı iddianameyle Bülent Bayrak ve diğer yöneticiler hakkında 3 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti. Vasili duruşmada, Bayrak 11 yıl 3 ay, diğer sanıklar 7 yıl 6 ay ceza aldı, Sevcan Ulutürk ise beraat etti.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN SORUŞTURMASI

Olayla ilgili olarak Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın adli soruşturmasının yanı sıra İçişleri Bakanlığı, Mülkiye Teftiş Kurulu aracılığıyla kamu görevlilerinin ihmalini araştırıyor. İki eski vali de dahil 12 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verildi. İlgili soruşturma izni, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletildi. Soruşturma kapsamında kamu görevlilerine, yapıların kaçak inşaatlarına göz yummak gibi suçlamalar yöneltildi. Kamu görevlileri, verilen karara itiraz etti ancak Danıştay itirazları reddetti ve dosyayı adli soruşturma için Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.