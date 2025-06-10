Kırklareli İl Genel Meclisi Toplantıları Başladı

KIRKLARELİ İL GENEL MECLİSİ TOPLANTILARI BAŞLADI

Kırklareli İl Genel Meclisi’nin haziran ayı toplantıları artık gerçekleşiyor. Toplantılar, İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda Hakan Geriş başkanlığında yapılıyor. İlk olarak mayıs ayı son birleşimine ait tutanak özeti okundu. Hakan Geriş, vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için “Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı” dileğinde bulundu.

Konuşmalardan sonra gündemdeki maddelerden biri olan Deveçatağı köyünde muhtarlık binası ile köy tuvaletinin bakım ve onarımı için 200 bin lira ödenek ayrılması teklifi görüşüldü. Oylama sonucunda bu gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi. Toplantıda toplamda 7 gündem maddesi üzerinde duruldu.