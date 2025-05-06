Kırklareli İl Genel Meclisi Toplantıları Devam Ediyor

Kırklareli İl Genel Meclisi’nin mayıs ayı toplantıları sürüyor.

TOPLANTI DETAYLARI

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda Hakan Geriş’in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, önceki birleşime ait tutanak özeti okunarak oy birliği ile kabul ediliyor. Toplantının gündeminde, İl Özel İdaresinin Vilayetler Birliği temsilciliği görevinde bulunan CHP Grup Başkanı Volkan Ertan’ın istifa talebi de yer alıyor.

OYLAMALAR VE SEÇİM

Ertan’ın istifası üzerine, açık oylama ile seçim süreci başlatılıyor. Yapılan oylama sonucunda, meclis başkanı Hakan Geriş, İl Özel İdaresinin Vilayetler Birliği temsilciliği görevine seçiliyor. Toplantıda ayrıca diğer gündem maddeleri de görüşülmeye devam ediyor.