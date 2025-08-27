Haberler

Kırklareli Kaymakamı Orhan, Personeli Ödüllendirdi

BAŞARI BELGESİ TAKDİMİ

Kırklareli Babaeski İlçe Kaymakamı Tamer Orhan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü personeline başarı belgelerini takdim etti. Kaymakam Orhan, kişilerin gösterdikleri üstün çaba ve gayret nedeniyle, bu belgelere layık görülmelerinin önemli bir adım olduğunu ifade etti.

TEBRİK VE GÜVEN

Kaymakam Orhan, “İlçemizde sizlerle beraber görev yapmaktan mutluluk duyuyorum, görevinizde göstermiş olduğunuz üstün gayretlerinizden dolayı sizleri tebrik eder, başarılarınızın bundan sonra da artarak devam edeceğine olan inancımı belirtmek isterim” diyerek, kişilerin bu başarılarının devam etmesi için duyduğu güveni vurguladı.

ÖNEMLİ

Kazada kadın hafriyat kamyonuna çarptı

İstanbul Eyüpsultan'da 74 yaşındaki Şükran Borak'a hafriyat kamyonu çarptı. Şükran Borak ağır yaralanarak hastaneye sevk edildi.
Barış Alper Yılmaz, NEOM’a gidebilir

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Yorumcu Emre Bol, Yılmaz'ın Fenerbahçeli olduğunu ve gelecekte bu takıma döneceğini iddia etti.

