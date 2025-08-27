Kırklareli Kaymakamı Özderin, köyleri ziyaret etti

KAYMAKAMIN KÖY ZİYARETLERİ

Kırklareli’nin Pınarhisar İlçe Kaymakamı Enver Özderin, köylülerle bir araya gelerek onların sorunlarını ve isteklerini dinliyor. Pınarhisar ilçesine bağlı Cevizköy ve Tozaklı köylerine gerçekleştirdiği ziyaretlerde, köy halkıyla buluşarak onların sıkıntı ve taleplerini anlamaya çalışıyor.

ÇALIŞMALARIN YERİNDE İNCELENMESİ

Kaymakam Enver Özderin, köylerde tamamlanan ve devam eden projeleri yerinde inceleyerek, bu çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi veriyor. Bu şekilde hem köylülerin ihtiyaçlarını tespit ediyor hem de yürütülen projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuyor.