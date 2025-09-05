Kırklareli Meclisi Eylül Toplantısı Yapıldı

KIRKLARELİ İL GENEL MECLİSİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Kırklareli İl Genel Meclisi’nin eylül ayı 5. birleşimi toplantısı yapıldı. Toplantı, İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirildi. İlk oturum, basına kapalı olarak gerçekleştirildi ve bu oturumda İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, bütçe ve harcamalar hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.

İKİNCİ OTURUMDA ARAÇ ALIMI GÜNDEME GELDİ

Bir süre ara verilen toplantının ikinci oturumunda, İl Özel İdaresi’nin araç filosuna vidanjör ve kuka alınmasına ilişkin bir gündem maddesi görüşüldü. Meclis başkanı Geriş, mevcut vidanjör ve kuka aracının sürekli arızalandığını ifade etti. Geriş, araç alımının toplantı gündemine alındığını ve bu alımın 2026 yılı yatırım programına dahil edileceğini aktardı. Gündem maddesi yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi. Toplantıda toplamda 13 gündem maddesi görüşülerek ele alındı.