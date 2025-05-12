Kırklareli’nde 104 Düzensiz Göçmen Yakalandı

DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALAMALARI DEVAM EDİYOR

Kırklareli’nde bir haftalık süreçte yasadışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen 104 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, 2-8 Mayıs tarihleri arasındaki yoğun çalışmaları kapsamında yurda yasadışı yollarla giriş yaptığı belirlenen 104 düzensiz göçmeni ele geçirdi. Bu süreçte göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 6 kişi de gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

ARAÇLARA EL KONULDU

Olaylar sırasında kullanıldığı belirlenen 4 araca da el konuldu. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si, sulh ceza hakimliğinde tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.