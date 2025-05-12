Kırklareli’nde 104 Kaçak Göçmen Yakalandı

KIRKLARELİ’NDE YAPILAN OPERASYON

Kırklareli’nde jandarma ekipleri, gerçekleştirdiği operasyonla bir haftada 104 kaçak göçmen yakaladı. Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçmenlere karşı etkili bir çalışma yürüttü ve bu çalışmanın sonuçları dikkat çekti.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Elde edilen bilgilere göre, kaçak göçmenlere organizatörlük yapan 6 kişi de yakalandı. Jandarma, bu şüphelilerin işlemlerini tamamladıktan sonra adliyeye sevk etti. Yapılan duruşmada, 2 şüpheli tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAÇAK GÖÇMENLERİN İŞLEMLERİ

Yakalanan kaçak göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Ayrıca, bu operasyon kapsamında olaylarda kullanılan 4 araca el konuldu.