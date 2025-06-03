Haberler

Kırklareli’nde 146 Düzensiz Göçmen Yakalandı

DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALAMALARI DEVAM EDİYOR

Kırklareli’nde, bir hafta içerisinde yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 146 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çabalarını sürdürdüğünü gösteriyor.

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA GÖZALTI

Ekipler, 23-29 Mayıs tarihleri arasında yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 146 düzensiz göçmeni yakaladı ve göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne teslim ediliyor.

TUTUKLAMALAR VE EL KOYMA

Adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden biri, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olaylarda kullanılan 7 araca da el konuldu.

ÖNEMLİ

Haberler

Başkent EDAŞ, Zonguldak’ta Yatırım Yapıyor

Başkent EDAŞ, 2025'in ilk çeyreğinde Zonguldak'ta enerji altyapısını güçlendirmek için bakım ve yatırımlar yaptı, ayrıca dijital dönüşüm projelerine öncelik veriyor.
Haberler

Başkent EDAŞ, Kastamonu’da yatırımlarını sürdürüyor

Kastamonu'da enerji altyapısını güçlendirmek amacıyla EDAŞ, 2025'in ilk çeyreğinde bakım ve yatırım çalışmalarına devam ederken, dijital projelerle de müşteri memnuniyetini artırmayı planlıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.