Kırklareli’nde 146 Düzensiz Göçmen Yakalandı

DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALAMALARI DEVAM EDİYOR
Kırklareli’nde, bir hafta içerisinde yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 146 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çabalarını sürdürdüğünü gösteriyor.
GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA GÖZALTI
Ekipler, 23-29 Mayıs tarihleri arasında yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 146 düzensiz göçmeni yakaladı ve göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne teslim ediliyor.
TUTUKLAMALAR VE EL KOYMA
Adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden biri, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olaylarda kullanılan 7 araca da el konuldu.