Kırklareli’nde 146 Kaçak Göçmen Yakaladı

KIRKLARELİ’NDE KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU

Kırklareli’nde jandarma ekipleri, gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda bir haftada 146 kaçak göçmeni yakaladı. Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, kaçak göçmenlerle ilgili kapsamlı bir operasyon yürüttü.

ORGANİZATÖRLERE YÖNELİK YAKALAMALAR

Bu operasyonlar kapsamında, kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı. Jandarma tarafından işlemleri tamamlanan bu şüpheliler adliyeye sevk edildi. Söz konusu şüphelilerden birisi, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yakalanan kaçak göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Olayda kullanılan toplam 7 araç ise jandarma tarafından el konularak işlem yapılmak üzere muhafaza altına alındı.