Kırklareli’nde 166 Şahıs Yakalandı

ARANAN ŞAHISLARIN YAKALANMASI

Kırklareli’nde geçen ay, çeşitli suçlar yüzünden aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 166 kişi yakalandı. Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan bu şahıslara yönelik düzenlediği operasyonlarda önemli sonuçlar elde etti.

HAPSE ATILAN VE SERBEST BIRAKILAN ŞAHISLAR

Yakalanan şahıslardan 64’ü, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunmasından dolayı adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Geri kalan diğer şüpheliler ise, işlemlerini tamamladıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.