Kırklareli’nde 188 Kaçak Göçmen Yakalandı

KAÇAK GÖÇMEN YAKALAMALARI

Kırklareli’nde jandarma ekipleri, bir hafta içerisinde toplam 188 kaçak göçmeni yakaladı. Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, kaçak göçmenlere yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Bu çalışmalar doğrultusunda, 188 kaçak göçmen tespit edilerek yakalandı.

ORGANİZATÖRLERE OPERASYON

Kaçak göçmenlere organizatörlük yapan 6 şüpheli de gözaltına alındı. Jandarma tarafından işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İŞLEM SONRASI TESLİM

Yakalanan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Olaylarda kullanılan 3 araca da el konuldu.