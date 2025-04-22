Kırklareli’nde 2. Otk Yapıldı

OTİZM FARKINDALIĞINA VURGU

Kırklareli’nde gerçekleştirilen 2. Otizm Çalışmaları Konferansı, otizm farkındalığını artırmaya yönelik önemli bir etkinlik oldu. İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kırklareli Otizm Derneği’nin iş birliği ile düzenlenen konferans, Kırklareli Üniversitesi’nde yapıldı. Konferansa, Vali Uğur Turan, çeşitli protokol üyeleri, sağlık çalışanları ve üniversite öğrencileri katıldı.

FARKINDALIK İÇİN BİLİNÇLENDİRME GEREKİYOR

Konferans, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Vali Uğur Turan, buradaki konuşmasında otizm farkındalığının artırılması gerektiğini vurguladı. Bilinçlendirme çalışmalarının daha da yaygınlaşması gerektiğini belirten Turan, otizmli bireylerin ve ailelerinin yaşamının kolaylaştırılması gerektiğini söyledi. Ayrıca, otizm gibi kavramların kullanımı sırasında terminolojinin doğru bir şekilde anlaşılmasının önemine dikkat çekti. Yanlış kullanılan terimlerin, insanların duygularını incitebileceğini ifade etti. Konferansta, Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Gençbay, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ve Kırklareli Otizm Derneği Başkanı Eylem Yolsal Murteza da konuşmalar yaptı.