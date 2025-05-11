Kırklareli’nde 2024’te 1077 Kaza

KIRKLARELİ’NDE TRAFİK KAZALARI VERİLERİ

Kırklareli’nde 2024 yılı içinde gerçekleşen trafik kazalarında 42 kişi hayatını kaybetti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına dair karayolu trafik kazaları ile ilgili verilerini yayımladı. Yapılan açıklamalara göre, Türkiye genelinde geçen yıl meydana gelen ölümlü, yaralanmalı ve hasarlı toplam 1 milyon 444 bin 27 trafik kazasından 1077’si Kırklareli’nde yaşandı.

KAZA SIRALAMASINDA 58. SIRADA

Kırklareli, Türkiye genelindeki trafik kazası sayısına göre 58. sırada bulunuyor. Trafik kazalarında yaralanan kişiler arasında 22 kişi olay yerinde, 20 kişi ise sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra hayatını kaybetti. Ayrıca, bu kazalarda toplam 1739 kişi yaralanarak çeşitli derecelerde zarar gördü.