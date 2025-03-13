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Kırklareli’nde 2025 Faaliyet Planı Toplantısı

KAMU KURUMLARININ FAALİYET PLANI GÖRÜŞÜLDÜ

Kırklareli’nde, Valisi Uğur Turan liderliğinde kamu kurum ve kuruluşlarının 2025 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantı, Valilik Atatürk Toplantı Salonu’nda yapıldı ve burada kentin kamu kurum ve kuruluşlarının 2024 yılı içindeki çalışmaları değerlendirildi. Ardından, 2025 yılı için planlamalar yapıldı.

VALİ TURAN’DAN HALK İÇİN ÇALIŞMA VURGUSU

Toplantıya Vali yardımcıları ile kamu kurum ve kuruluş müdürleri de katıldı. Konuşma yapan Vali Turan, Kırklareli halkı için çalıştıklarını belirtti. Ayrıca, planlanan ve alınan kararların hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

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