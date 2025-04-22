Kırklareli’nde 23 Nisan Etkinlikleri Başladı

ETKİNLİKLERİN BAŞLANGICI

Kırklareli’nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri başladı. Kırklareli Belediyesince Millet Bahçesi’nde düzenlenen bu etkinlikte, çeşitli sanat atölyeleri kurularak çocuklar için farklı çalışmalar yapıldı. Bazı çocuklar ise şişme oyun gruplarında keyifli vakit geçirdi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMALAR

Belediye Başkanı Derya Bulut, yaptığı yazılı açıklamada, “çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı hazırlanan etkinlikler ile dolu dolu kutlayacağını” belirtti. Bulut, etkinliklerin başlangıcının sanat atölyeleri ile yapıldığını belirtirken, sahne gösterisinin de gerçekleştirileceğini ifade etti. Bulut, etkinliklerin yarın sona ereceğini de aktardı.