Kırklareli’nde 24 Kaçak Göçmen Yakalandı

JANDARMA EKİPLERİ KAÇAK GÖÇMENLERİ YAKALADI

Kırklareli’nde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, 24 kaçak göçmen ortaya çıkarıldı. Elde edilen bilgilere göre, jandarma il genelinde kaçak göçmenlere yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi.

YAKALANAN GÖÇMENLER İŞLEM GÖRÜYOR

Yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan 24 kaçak göçmen, gerekli işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim ediliyor. Bu operasyon, bölgedeki kaçak göç faaliyetlerinin engellenmesine yönelik atılan önemli adımlardan birini oluşturuyor.