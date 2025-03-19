Kırklareli’nde 260 Kaçak Göçmen Yakalandı

KAÇAK GÖÇMEN YAKALAMALARI

Kırklareli’nde jandarma ekipleri, geçtiğimiz ay 260 kaçak göçmeni yakaladı. Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı, kaçak göçmenlere karşı bir dizi operasyon gerçekleştirdi. Bu çalışmalar sonucunda toplamda 260 kaçak göçmen tespit edilerek yakalandı.

Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddia edilen 11 şüpheli de gözaltına alındı. Jandarma tarafından işlemleri tamamlanan bu şüpheliler, mahkemeye sevk edildi. İlk duruşmada 5 şüpheli tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yakalanan kaçak göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Ayrıca, olaylarla bağlantılı olduğu belirtilen 6 araca da el konuldu.