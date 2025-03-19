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Kırklareli’nde 260 Kaçak Göçmen Yakalandı

KAÇAK GÖÇMEN YAKALAMA OPERASYONU

Kırklareli’nde jandarma ekipleri geçtiğimiz ay gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 260 kaçak göçmen yakaladı. Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçak göçmenlere yönelik detaylı çalışmalar yapıldı. Yapılan operasyonlar sonucunda toplamda 260 kaçak göçmen ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERİN YARGILANMASI

Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı belirtilen 11 şüpheli de yakalandı. Jandarmada işlemleri tamamlanan bu şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Yapılan yargılama sonucunda 5 şüpheli tutuklanırken, diğer kişilere ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAYNAK VE MALZEME EL KOYU

Yakalanan kaçak göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Ayrıca, olaylarla bağlantılı olduğu düşünülen 6 araca da el konuldu.

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