Kırklareli’nde 3.335 mezuniyet heyecanı

Kırklareli’nde Üniversite Mezuniyet Töreni

Kırklareli’nde 2024-2025 eğitim-öğretim yılında 3 bin 335 üniversite öğrencisi diploma aldı. Kırklareli Üniversitesi’nin düzenlediği mezuniyet töreni, Atatürk Stadyumu’nda yapıldı. Törende yaklaşık 3 bin 335 öğrencinin aileleri, çocuklarının sevinçlerini paylaştı.

Coşkulu Mezuniyet Kutlaması

Tören, diplomalarını alacak öğrencilerin kortej yürüyüşü ile yerlerine geçmelerinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Mezuniyet töreninde üniversiteyi birincilikle bitiren Sağlık Bilimler Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi Gülperi Patan, mezun öğrenciler adına bir konuşma yaptı. Vali Uğur Turan, mezun olan öğrencilere ülkenin gençlerin azmi ve çalışkanlığı ile yükseleceğini belirtti.

Piatak Takdimi ve Mezuniyet Gelenekleri

Konuşmaların ardından Vali Turan ve Rektör Prof. Dr. Rengin Ak, üniversiteden birincilikle mezun olan Gülperi Patan’a plaket sundu. Patan daha sonra mezuniyet kütüğüne isimlik çaktı. Tören, öğrenci andının okunması ile sona erdi. Mezunlar, keplerini havaya fırlatarak başarılarını kutladı.