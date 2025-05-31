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Kırklareli’nde 42 Kişi Yakalandı

SUÇLARLA MÜCADELE ARTIRILDI

Kırklareli’nde çeşitli suçlardan aranan toplamda 42 kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19-25 Mayıs tarihleri arasında haklarında yakalama kararı bulunan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlülere odaklanan denetim gerçekleştirdi.

GÖZALTILAR VE İŞLEMLER

Yapılan denetim sonucunda 42 kişi gözaltına alındı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 hükümlü, adliyedeki süreçlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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