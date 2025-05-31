Kırklareli’nde 42 Suçlu Yakalandı

SUÇLARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI

Kırklareli’nde çeşitli suçlardan dolayı aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 42 kişi yakalandı. Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan ve cezası kesinleşmiş olan şüphelilere yönelik detaylı bir çalışma yürüttü. Bu çabalar sonucunda 42 şüpheli yakalanarak gerekli işlemlere alındı.

CEZA İŞLEMLERİ BAŞLADI

Kesinleşmiş hapis cezası olan 19 hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Geri kalan diğer şüpheliler ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest kaldı.