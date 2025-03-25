Kırklareli’nde 44 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kırklareli’nde kaçak göçmen operasyonu gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda toplamda 44 kaçak göçmen yakalandı ve bu göçmenlere organizatörlük yaptığı ileri sürülen 10 şüpheli gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER

Yapılan operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiği belirtildi. Şüphelilerden 4’ü, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

YAKALANAN GÖÇMENLERİN DURUMU

Öte yandan yakalanan kaçak göçmenlerin, işlemleri tamamlandıktan sonra Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edileceği bildirildi. Ayrıca, olaylarda kullanılmak üzere tespit edilen 4 aracın el konulduğu öğrenildi.