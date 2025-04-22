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Kırklareli’nde 45 kişi yakalandı

KIRKLARELİ’NDE SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK OPERASYON

Kırklareli’de çeşitli suçlar sebebiyle aranan 22 hükümlü ile birlikte toplamda 45 kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlülere odaklanan bir denetim gerçekleştirdi.

GÖZALTINA ALINANLARIN DURUMU

Bu denetim sırasında toplam 45 kişi gözaltına alındı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Diğer yakalanan şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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