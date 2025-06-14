Kırklareli’nde 58 Yaşındaki Kişinin Organları Nakledilecek

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞEN HASTADAN ORGAN BAĞIŞI YAPILDI

Kırklareli’nde 58 yaşındaki bir kişinin beyin ölümü gerçekleşti. Evinde fenalaşarak Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan bu hastanın, yoğun bakımda yapılan müdahalelere rağmen beyin ölümü durumu belirlendi. Ailesinin organ bağışında bulunmasıyla, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit’in koordinasyonuyla Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle görüşmeler başlatıldı.

ORGAN NAKİL OPERASYONU BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ

İstanbul’dan gelen uzman ekipler, yaklaşık 4 saat süren operasyonla hastanın karaciğeri ve iki böbreğini aldı. Operasyon, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Organ Nakli Direktörü Prof. Dr. Şinasi Sevmiş ile Acıbadem Ataşehir Hastanesinden Doç. Dr. Emre Günay ve ekipleri tarafından yürütüldü. Prof. Dr. Sevmiş, organ bağışının önemine vurgu yaptı ve Türkiye’nin dünya çapında önemli organ nakli merkezlerinden olduğunu hatırlattı. Sevmiş, “Ancak ne yazık ki halen organ nakillerinin büyük kısmı canlı donörlerden yapılıyor. Tüm vatandaşlarımızı bu konuda daha fazla duyarlılığa davet ediyoruz.” şeklinde konuştu.

DUYARLILIK ÇAĞRISI

Doç. Dr. Emre Günay, beyin ölümü sonrası bağışlanan organların yaşam kurtardığını dile getirerek, “Organların toprak olmak yerine birer cana dönüşmesi çok kıymetli” ifadelerini kullandı. İl Sağlık Müdürü Cerit ise, bugün sevinç ve hüznü bir arada yaşadıklarını belirtti. Hayatını kaybeden kişiye Allah’tan rahmet dileyen Cerit, ailenin duyarlılığı için teşekkür etti. Kentte organ bağışının artması için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirten Cerit, “Organ bağışı konusunda tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.