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Kırklareli’nde 84 Şüpheli Yakalandı

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Kırklareli’nde çok sayıda suçtan aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 84 şüpheli polis tarafından yakalandı. Kırklareli emniyet güçleri, bu kişilere yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen operasyon sonucunda, toplamda 84 şüpheli ele geçirildi.

İŞLEMLERİN DEVAM EDİYOR

Kesinleşmiş hapis cezası olan 38 hükümlü, adliyede yapılan işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. Diğer yakalanan şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kırklareli’ndeki bu operasyon, adaletin sağlanması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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