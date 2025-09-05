Haberler

Kırklareli’nde Alkol Ve Gıda Denetimi Yapıldı

EĞLENCE MEKANLARINDA DENETİM YAPILDI

Kırklareli’nde, eğlence mekanlarında alkol ve gıda denetimine başlandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, gerçekleştirdikleri denetimlerde alkollü ürünlerin bandrolleri ile gıda ürünlerini inceledi. Denetimlere Müdür Yardımcısı Onur Karadağ ve Şube Müdürü Devrim Öden de katılım gösterdi. Yapılan denetimlerde, işletmelerin hijyen koşulları, ürün güvenliği ve yasal uygunlukları değerlendirildi.

Denetimlerde sorun tespit edilen bazı işletmeler hakkında gerekli işlemler yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceğini dile getirdi. Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşımının sağlanması amacıyla ekiplerin sahada olduğunu belirten Karaca, denetimlerin titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.

