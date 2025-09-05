Haberler

Kırklareli’nde Alkol Ve Gıda Denetimi Yapıldı

KIRKLARELİ’NDEN ALEVİ DENETİM HABERİ

Kırklareli’nde eğlence mekanlarında yapılan denetimler alkol ve gıda ürünlerini kapsadı. Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, bu mekanlarda gıda ve alkol kontrolleri gerçekleştirdi. Denetim sırasında, alkollü ürünlerin bandrolleri, hijyen koşulları, ürün güvenliği ve yasal uygunluklar titizlikle incelendi.

DENETİMLERE KATILIM VE SORUNLAR

Denetimlere, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Onur Karadağ ile Şube Müdürü Devrim Öden de katıldı. Kontroller sırasında sorun tespit edilen işletmelere karşı gerekli işlemler gerçekleştirildi.

GIDA GÜVENLİĞİ ÜZERİNE VURGU

İl Müdürü Gökhan Karaca, vatandaşların güvenli gıdaya ulaşımını sağlamak amacıyla denetimlerin süreceğini belirtti. Denetimlerin büyük bir özenle yürütüldüğünü ifade etti.

ÖNEMLİ

Haberler

Çin, Shiyan-29’u Başarıyla Fırlattı

Çin, Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden 'Shiyan-29' uydusunu başarıyla fırlattı. Uydu, uzay araştırmaları ve teknolojik deneyler için gerçekleştirilecek.
Haberler

Kültür Yolu Festivali, Kayseri’de Başladı

Kültür ve Turizm Bakanı, Kayseri'de düzenlenecek Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde 9 gün süresince 40 farklı noktada toplam 400 etkinlik olacağını duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.